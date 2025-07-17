Мерц заявил, что Украина скоро получит дальнобойное оружие

Украина в скором времени получит дальнобойное оружие, созданное при взаимодействии украинских и немецких оборонных заводов. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

1 июля Мерц заявил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность обучения бойцов Вооруженных сил Украины обращению с ракетами Taurus. По словам политика, несмотря на то, что договоренностей об обучении достигнуто пока не было, такой вариант развития событий не исключен.

4 июля посол РФ в Берлине Сергей Нечаев отмечал, что Россия внимательно отслеживает шаги Германии по возможной передаче ракет Taurus Украине и обучению ВСУ их применению. По его словам, реальная передача комплексов пока остается на уровне деклараций.

Ранее стало известно, сколько Украина продержится без американских ракет.