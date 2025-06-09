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В США признали, что НАТО не сможет противостоять новейшему Ту-160

NI: НАТО не сможет противостоять модернизированному бомбардировщику Ту-160
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Боевые самолеты НАТО не смогут противостоять модернизированному российскому бомбардировщику Ту-160. Об этом пишет газета The National Interest.

Российский самолет способен нести как обычное, так и ядерное вооружение. Кроме того, этот бомбардировщик активно применяется Вооруженными силами России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

NI сравнивает российский Ту-160 с американским аналогом B-1: российские самолет быстрее, крупнее и тяжелее версии США.

По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, новая версия бомбардировщика Ту-160 получит новейшие системы вооружения, двигатели и авиационную систему, что сделает его более эффективным в новых условиях ведения боевых действий.

Газета отмечает, что самолет Ту-160, который остается ценным активом в арсенале Воздушно-космических сил России, развивает скорость более 2000 км в час.

Ранее сообщалось, что Украина не может ничего противопоставить бомбардировщику Ту-160M.

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