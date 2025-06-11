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Российские бомбардировщики выполнили плановый полет над Балтикой

Ту-22М3 ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтики
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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27.

«Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств», — отметили в Минобороны.

Экипажи дальней авиации, подчеркнули в российском оборонном ведомстве, регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

20 мая два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета также составила более четырех часов.

Ранее в США признали, что НАТО не сможет противостоять новейшему Ту-160.

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