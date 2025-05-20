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Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моря

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря
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Евгений Биятов/РИА Новости

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщило министерство обороны России.

Продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители иностранных государств.

В ведомстве также рассказали, что в Баренцевом море прошло плановое учение корабельной поисково-ударной группы Северного флота.

Большие противолодочные корабли флота «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» провели ряд учений по поиску подводных лодок, применению противолодочного вооружения, также они выполнили атаку подводной лодки условного противника с выполнением торпедной стрельбы.

В феврале два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВСК РФ совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил и Су-33 Военно-морского флота, сообщали в Минобороны РФ.

Ранее два ракетоносца ВС РФ совершили полет вблизи побережья Аляски.

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