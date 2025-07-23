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Названы сроки передачи Украине обещанной Трампом системы Patriot

Spiegel: Киев не получит обещанную Трампом систему Patriot до весны 2026 года
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Kevin Lamarque/Reuters

Украина не получит обещанную президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot до весны 2026 года. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel.

Согласно информации от источников издания, первая установка станет доступна не раньше чем через восемь месяцев. После этого Германия сможет получить батарею, которая первоначально должна была быть отправлена в Швейцарию.

«Доставка остальных систем может занять еще больше времени», — заключает издание.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Британская газета The Guardian позднее сообщила, что президент России Владимир Путин не испытывает беспокойства по поводу угроз, высказанных его американским коллегой в контексте конфликта на Украине.

Ранее американский журналист раскрыл, что именно Трамп ждет от РФ через «50 дней».

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