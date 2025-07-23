Глава генштаба ВС Франции покидает свой пост

Глава генштаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард покидает свой пост. Об этом в соцсети X сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.
«По решению президента страны, его преемником станет армейский генерал авиации Фабьен Мандон», — написал он.
Министр отметил четкое стратегическое видение при командовании Буркхарда и готовность адаптировать армию к отражению угроз.
«Выражаю признательность Тьерри Буркхарду, который служил в течение четырех лет Франции на самом высоком уровне», — говорится в публикации.
Лекорню также отметил способности Мандона продолжить трансформацию французской армии «во все более жестком контексте безопасности».
В июле Буркхард заявил, что Россия якобы считает Францию «главным врагом в Европе». Военный указал, что у президента России Владимира Путина якобы есть «множество вариантов» ведения гибридной войны. К ним относятся кампании по дезинформации внутри Франции, кибератаки, шпионаж и саботаж подводной инфраструктуры. Начальник генштаба Франции счел это «серьезной угрозой».
Ранее Мерц заявил, что путь к миру на Украине лежит через силу.