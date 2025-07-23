На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава генштаба ВС Франции покидает свой пост

Лекорню: глава генштаба ВС Франции Буркхард уходит со своего поста
true
true
true
close
Shutterstock

Глава генштаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард покидает свой пост. Об этом в соцсети X сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

«По решению президента страны, его преемником станет армейский генерал авиации Фабьен Мандон», — написал он.

Министр отметил четкое стратегическое видение при командовании Буркхарда и готовность адаптировать армию к отражению угроз.

«Выражаю признательность Тьерри Буркхарду, который служил в течение четырех лет Франции на самом высоком уровне», — говорится в публикации.

Лекорню также отметил способности Мандона продолжить трансформацию французской армии «во все более жестком контексте безопасности».

В июле Буркхард заявил, что Россия якобы считает Францию «главным врагом в Европе». Военный указал, что у президента России Владимира Путина якобы есть «множество вариантов» ведения гибридной войны. К ним относятся кампании по дезинформации внутри Франции, кибератаки, шпионаж и саботаж подводной инфраструктуры. Начальник генштаба Франции счел это «серьезной угрозой».

Ранее Мерц заявил, что путь к миру на Украине лежит через силу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами