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Азербайджан подписал договоры о военных поставках со страной НАТО

Азербайджан и Турция подписали договор о военной безопасности и поставках
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mod.gov.az

Азербайджан и Турция заключили соглашения о военной безопасности, логистике и поставках с компанией Baykar. Об этом сообщило турецкое министерство обороны в соцсети X.

В Стамбуле прошла встреча министров обороны Азербайджана и Турции — Закира Гасанова и Яшара Гюлера. По итогам переговоров стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности.

Отмечается, что Минобороны Азербайджана и турецкая авиастроительная компания Baykar, производящая беспилотные летательные аппараты, также подписали договор «о логистической поддержке и поставках».

22 июля замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что Азербайджан возлагает излишние надежды на внешнюю поддержку союзных стран, например Турции, но скоро поймет свои ошибки и наладит отношения с Россией. Он отметил, что Турция действительно помогла Баку в противостоянии с Арменией, но при этом она — серьезный игрок на международной арене, а ее цели и задачи, друзья и недруги могут часто меняться.

Ранее в России объяснили, почему Азербайджан не сможет отказаться от отношений с РФ в ближайшие сто лет.

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