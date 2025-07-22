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В России назвали наивными надежды Азербайджана на Турцию

Политолог Жарихин: Баку наивно верит, что Турция его друг
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Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Азербайджан возлагает излишние надежды на внешнюю поддержку союзных стран, например Турции, но скоро поймет свои ошибки и наладит отношения с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Полноценного опыта ведения внешней политики у Азербайджана не было. Это действительно древняя страна, но само государство очень молодое и без опыта во внешнеполитической деятельности. Надежда на то, что у Баку появился постоянный и верный друг в лице Турции несколько наивна, потому что у Анкары собственные интересы. И через какое-то время азербайджанское руководство в этом убедится», — сказал политолог.

Он отметил, что Турция действительно помогла Баку в противостоянии с Арменией, но при этом она — серьезный игрок на международной арене, а ее цели и задачи, друзья и недруги могут часто меняться.

«Я расцениваю все последние действия Азербайджана в адрес России слишком эмоциональными и сделанными после серьезной победы в борьбе с Арменией. Однако все это очень непродуманные и недальновидные действия. Так что в скором времени Баку несколько умерит свой пыл в том, чтобы рвать все связи и отношения с Россией — рынком сбыта азербайджанских товаров», — заключил Жарихин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в комментарии для «Ленты.ру» заявил, что Азербайджан, пользуясь поддержкой Турции, намеренно обостряет ситуацию в Закавказье, нарушая все предыдущие договоренности с Россией и Арменией. При этом он напомнил, что Турция — страна — член НАТО.

Ранее в России объяснили, почему Азербайджан не сможет отказаться от отношений с РФ в ближайшие сто лет.

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