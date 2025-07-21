Вооруженные силы РФ уничтожили с помощью FPV-дронов две группы украинских военных в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В селе Январское российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заметили, что две группы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются покинуть населенный пункт на бронетехнике. Решено было атаковать противника FPV-дронами. В результате была уничтожена вражеская техника вместе с десантом в количестве 15 человек.

Сегодня советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные нанесли удар фугасными авиационными бомбами по резервным силам ВСУ в селе Ивановка Днепропетровской области. Он уточнил, что в результате атаки был уничтожен украинский взвод, а десять военнослужащих получили ранения.

По словам Кимаковского, подразделение было переброшено в этот район недавно и предназначалось для удержания населенного пункта Зеленый Гай. Однако украинские силы не успели начать выполнение задачи — удар был нанесен практически сразу после их прибытия к линии фронта.

Ранее ВС России подошли вплотную ко второму по величине угольному предприятию Украины.