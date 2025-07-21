Российские военные нанесли удар фугасными авиационными бомбами (ФАБ) по резервным силам ВСУ в селе Ивановка Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он уточнил, что в результате атаки был уничтожен украинский взвод, а десять военнослужащих получили ранения.

По словам Кимаковского, подразделение было переброшено в этот район недавно и предназначалось для удержания населенного пункта Зеленый Гай. Однако украинские силы не успели начать выполнение задачи — удар был нанесен практически сразу после их прибытия к линии фронта.

До этого Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины были выбиты со своих позиций в населенном пункте Воскресенка на границе ДНР и Днепропетровской области.

14 июля он заявлял, что в Днепропетровской области авиационный удар уничтожил мост, по которому украинские военные отступали с Южно-Донецкого направления.

Ранее ВС России подошли вплотную ко второму по величине угольному предприятию Украины.