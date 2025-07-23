Российские военные поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины

Российские военнослужащие поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Нанесено поражение предприятию ВПК Украины, цеху сборки БПЛА, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах», — отметили в российском оборонном ведомстве.

23 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого сообщалось, что Россия продолжает наносить удары по военной инфраструктуре Украины, несмотря на масштабную поддержку Киева со стороны западных стран.

Ранее на Украине сообщили о продвижении российских войск в ДНР.