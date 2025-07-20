Россия продолжает наносить удары по военной инфраструктуре Украины, несмотря на масштабную поддержку Киева со стороны западных стран. Об этом сообщает kp.ru в сводке обстановки на 20 июля.

Минобороны России не раскрыло точное количество примененных дронов и ракет в последней атаке, однако, по данным ВСУ, в ночь на субботу было выпущено 344 беспилотника, 20 оперативно-тактических ракет «Искандер» и 15 крылатых ракет Х-101.

Военные источники и блогеры утверждают, что атака сопровождалась использованием большого количества ложных целей, что якобы вынудило украинскую ПВО потратить значительную часть запасов дорогостоящих ракет.

По сообщениям, удары пришлись по ряду ключевых объектов: Павлоградскому химическому заводу, предприятию, связанному с производством ракет «Гром-2», заводу «Звезда» и одесскому авиаремонтному заводу.

Также сообщается о попадании ракеты в жилой дом в Донецке. По предварительным данным, ракета была выпущена с украинской стороны и могла быть американского производства — вероятно, из РСЗО HIMARS. Донецк находится на значительном удалении от линии фронта, и, как утверждается, такие удары возможны только с применением западного вооружения.

Ранее на Украине сообщили о продвижении российских войск в ДНР.