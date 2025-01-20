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Пленный солдат ВСУ сообщил, что Норвегия обучает бывших боевиков нацбата «Азов»

Пленный боец ВСУ Аксенов: Норвегия обучает бывших боевиков «Азова»
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Depositphotos

Власти Норвегии проводят обучение 3-й штурмовой бригады украинской армии, состоящей из бывших боевиков националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Аксенов, передает РИА Новости.

«Обучение проводили норвежцы через переводчика. Информация полностью была закрыта, засекречена. Я только знаю, что одна база называлась «Чарли», — заявил он.

По словам пленного бойца, солдат штурмовой бригады «гоняли побольше». Он добавил, что всего их было 12 человек. Во время подготовки солдаты учились штурмовать окопы и здания.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что генеральный штаб ВСУ своим приказом направил 3-ю штурмовую бригаду в Луганскую народную республику (ЛНР) для того, чтобы заставлять другие подразделения украинской армии воевать. По его словам, штурмовики не только противодействовали российским военным на поле боя, но и держали своих бойцов «под дулом автомата».

Ранее французский полковник признал, что ВСУ «терпят крах» на всей линии фронта.

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