Новейшие боевые машины пехоты БМП-3 с усовершенствованной защитой поступили в распоряжение российской армии. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что БМП-3 из новой партии значительно отличаются от боевых машин, которые поставлялись до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. За последние три года в конструкцию бронетехники были внедрены десятки изменений. В частности, новые БМП-3 оснащены специальными экранами и решетками, что повышает степень их защищенности. Благодаря новейшим приборам и аппаратуре повышена мобильность машин и эффективность использования вооружения.

1 июля в Минобороны РФ сообщили о захвате российскими военными танка Leopard 2А6 Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что танк был подбит оператором FPV-дрона еще зимой в районе населенного пункта Дарьино в Курской области — у него заклинило бортовые редукторы.

Боевая машина была доставлена бойцам российской армии практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. Сейчас танк находится в расположении гвардейского парашютно-десантного полка.

Ранее на Западе восхитились российским сверхмассивным радаром.