На Украине сообщили о ликвидации возможных убийц полковника СБУ в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о ликвидации возможных убийц полковника СБУ Ивана Воронича. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что подозреваемыми по делу проходили два человека — мужчина и женщина. По версии украинских спецслужб, они следили за полковником, чтобы установить его распорядок дня и маршруты передвижения по Киеву. Позднее им передали пистолет с глушителем.

Далее, указали в СБУ, фигуранты хотели залечь на дно, но были обнаружены в украинской столице. При попытке задержания, отметили там, они оказали сопротивление, из-за чего их ликвидировали.

До этого газета The New York Times писала, что Иван Воронич в 1990-х годах командовал группой, убившей в результате покушения лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

Днем 10 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Тело Воронича обнаружили с пятью огнестрельными ранениями. «Страна.ua» писала, что на камерах виден момент, когда Воронич вышел из подъезда, неся в руках чемодан и пакет. Киллер, увидев его, опустил на лицо балаклаву, быстрым шагом подошел к нему и у будки охраны произвел пять выстрелов. В том числе контрольный в голову. По факту произошедшего открыто уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине дали ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника СБУ в Киеве.