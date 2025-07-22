В «Ростехе» заявили о попытках Abrams подражать российским танкам

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко заявил, что некоторые российские новации в области защиты танков, которые ранее вызывали насмешки за рубежом, теперь находят подражателей, например, в США. Его слова приводятся в Telegram-канале государственной корпорации.

«Замечу, что за рубежом сначала смеялись над некоторыми нашими новациями, в частности, над так называемыми «мангалами». Однако сегодня другие страны начинают перенимать этот опыт», — рассказал Евтушенко.

По его словам, в американском оборонном ведомстве планируют усилить защиту своих танков Abrams, которые плохо себя показали на поле боя. Так, они получат спецпокрытие, снижающее тепловую заметность, а также элементы пассивной защиты от атак FPV-дронов.

Исполнительный директор «Ростеха» отметил, что, по сути, спецпокрытие является аналогом российской «Накидки», дополнительная защита — аналог набора экранов, сеток, решеток и выносных конструкций наподобие «мангала».

До этого стало известно, что Украина потеряла большую часть полученных от США Abrams в ходе боевых действий. Согласно публикации The National Interest, из 31 переданного танка в эксплуатации осталось четыре единицы. Издание отметило сложности применения техники, включая ограниченные возможности авиационной и артиллерийской поддержки.

Ранее военный эксперт назвал бесполезными переданные Украине танки Abrams.