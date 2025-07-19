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Военный эксперт назвал бесполезными переданные Украине танки Abrams

Полковник Матвийчук: Украине передали железные гробы в виде танков Abrams
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Global Look Press

Власти Австралии передали Украине танки Abrams без защиты от российских управляемых снарядов и беспилотников. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, в количестве, соответствующем 2,5 усиленной роты, вряд ли окажут серьезное влияние на фронт протяженностью 1,5 тыс. километров. Он отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) получат танки без активной динамической брони и средств радиоэлектронного подавления управляемых снарядов.

«Собственно говоря, им передают железные гробы, которые при первой встрече с нашими модернизированными противотанковыми управляемыми ракетными комплексами и дронами станут простым металлоломом», — заявил Матвийчук.

До этого сообщалось, что более половины из 49 обещанных Австралией танков Abrams прибыли на Украину. В публикации отмечается, что прежде чем начать процесс отправки, Австралия «ждала одобрения США на экспорт американских танков в третью страну».

Ранее на Западе сообщили, что РФ почти уничтожила украинский парк танков Abrams.

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