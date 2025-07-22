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Украинский военнопленный рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ

Пленный Стягайло: в ВСУ есть наемники из Ирландии, Японии, США и Германии
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинский военнопленный Анатолий Стягайло рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.

По его словам, наемники прибывают на Украину из Ирландии, Колумбии, Польши, Японии, США и Германии.

«Наемников видел в Черкасской области, в учебке. Иностранцы были — японцы, колумбиец один, два поляка, ирландец, американец и немец. Несколько человек проходили с нами подготовку», — поделился Стягайло.

Он добавил, что после «учебки» их направили в село Лекарское в Сумской области.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовило резерв из около 65 тыс. солдат, обученных иностранными инструкторами.

По словам Лебедева, резервные бойцы будут преимущественно специализироваться на использовании современных технологий ведения боевых действий. По его словам, солдат обучали работе с беспилотниками и применению искусственного интеллекта (ИИ) при массированных атаках роем. Он подчеркнул, что резервные военные крайне технологичны и постоянно изучают новые методы ведения боя.

Ранее в ДНР заочно осудили наемника ВСУ из Испании.

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