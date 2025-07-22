Президент Украины Владимир Зеленский оправдает очередную неудачу в Курской области нехваткой финансирования со стороны Запада. Об этом в беседе с News.ru заявил генерал-майор авиации ВС РФ Сергей Липовой.

По словам военного, ВСУ сконцентрировали силы в Сумской области, готовясь к новой «террористической провокации», которую сорвут российские солдаты.

«И в очередной раз будет кровавая авантюра, неудачу которой президент Украины Владимир Зеленский спишет на недостаточность финансирования, на то, что Россия терроризирует всю Европу, и так далее», — сказал генерал.

По его словам, украинской армии не удастся навязать России «битву под Курском». Вместо этого Киев просто «угробит граждан», выполняя «волю своих хозяев» на Западе.

18 июля газета Washington Post сообщала, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Зеленским якобы заявил, что Украина должна перейти в наступление. Глава Белого дома подчеркнул, что Киев должен перестать «играть в оборону». Телефонная беседа состоялась на следующий день после того, как республиканец пообщался с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее военный эксперт назвал косвенные признаки готовящегося наступления ВСУ.