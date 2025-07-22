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Военкор поддержал бойца ММА Дивнича в конфликте с командиром «Ахмата»

Военкор Котенок раскритиковал главу «Ахмата» Алаудинова за травлю бойца Дивнича
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный корреспондент Юрий Котенок выступил в поддержку бойца ММА Максима Дивнича на фоне конфликта с командиром спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудиновым. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Максу Дивничу — полная поддержка. Извиняться ему не за что», — написал Котенок, назвав действия оппонентов «попыткой организовать травлю».

По мнению журналиста, обвинения в разжигании межнациональной розни несостоятельны. Он подчеркнул недопустимость представлений о «пожизненных привилегиях для отдельных групп».

21 июля Алаудинов репостнул запись канала «Россия — страна героев», в которой говорится, что в России существуют «ненастоящие» русские, которые позорят честь и достоинство спецназа «Ахмат». Авторы канала пишут в этом посте, что появившийся видеоролик в поддержку Максима Дивнича, рассказавшего о хулиганстве чеченского военного, — заказной.

17 июля Дивнич опубликовал видео драки в бассейне в Луганске, своего соперника он назвал бойцом «Ахмата» и написал, что тот «приставал к девушкам и кинулся на спортсмена в драку из-за замечания».

Ранее Юрий Подоляка заявил, что конфликт в ЛНР обнажил проблему, связанную с СВО.

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