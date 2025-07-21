Алаудинов опубликовал пост о «ненастоящих русских» после скандала из-за бойца из Чечни

В России существуют «ненастоящие» русские, которые позорят честь и достоинство спецназа «Ахмат», говорится в посте анонимного канала «Россия — страна героев». Его репостнул командир подразделения «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Авторы канала с аудиторией в 2 тыс. подписчиков пишут в этом посте, что появившийся видеоролик в поддержку спортсмена Максима Дивнича, рассказавшего о хулиганстве чеченского военного, — заказной.

«Обидно, что эти «русские» позорят честь и достоинство настоящих русских и тех парней [спецназа] «Ахмат» МО РФ», — говорится в сообщении.

В посте подчеркивается, что «справедливость восторжествует».

17 июля российский боец ММА и участник спецоперации Максим Дивнич выложил видео драки в бассейне в Луганске, своего соперника он назвал бойцом «Ахмата» и написал, что тот «приставал к девушкам и кинулся на спортсмена в драку из-за замечания».

Спустя сутки чеченский боец Алихан Берсаев ответил на обвинения. Он признал, что на предоставленных кадрах действительно он и назвал себя «обычным военным», который не является бойцом «Ахмата».

Также мужчина прокомментировал и ситуацию с замужней девушкой, которой он оказывал знаки внимания. По словам Берсаева, когда он узнал, что девушка замужем, «то просто отошел».

Ранее Алаудинов высказался о судьбе участвовавшего в драке в ЛНР чеченца.