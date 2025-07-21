На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов опубликовал пост о «ненастоящих русских» после скандала из-за бойца из Чечни

Алаудинов репостнул сообщение с критикой ненастоящих русских
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В России существуют «ненастоящие» русские, которые позорят честь и достоинство спецназа «Ахмат», говорится в посте анонимного канала «Россия — страна героев». Его репостнул командир подразделения «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Авторы канала с аудиторией в 2 тыс. подписчиков пишут в этом посте, что появившийся видеоролик в поддержку спортсмена Максима Дивнича, рассказавшего о хулиганстве чеченского военного, — заказной.

«Обидно, что эти «русские» позорят честь и достоинство настоящих русских и тех парней [спецназа] «Ахмат» МО РФ», — говорится в сообщении.

В посте подчеркивается, что «справедливость восторжествует».

17 июля российский боец ММА и участник спецоперации Максим Дивнич выложил видео драки в бассейне в Луганске, своего соперника он назвал бойцом «Ахмата» и написал, что тот «приставал к девушкам и кинулся на спортсмена в драку из-за замечания».

Спустя сутки чеченский боец Алихан Берсаев ответил на обвинения. Он признал, что на предоставленных кадрах действительно он и назвал себя «обычным военным», который не является бойцом «Ахмата».

Также мужчина прокомментировал и ситуацию с замужней девушкой, которой он оказывал знаки внимания. По словам Берсаева, когда он узнал, что девушка замужем, «то просто отошел».

Ранее Алаудинов высказался о судьбе участвовавшего в драке в ЛНР чеченца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами