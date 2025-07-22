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Подоляка заявил, что конфликт в ЛНР обнажил проблему, связанную с СВО

Блогер Подоляка заявил, что конфликт в ЛНР вскрыл проблему отмазки через СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Конфликт между соратником «Русской общины» Максимом Дивничем и чеченским военнослужащим Алиханом Берсаевым в Луганской народной республике (ЛНР) выявил серьезные проблемы, связанные со спецоперацией (СВО). Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «практику отмазки» для укрытия преступлений. Подоляка заметил, что среди чиновников мелкого и среднего звена есть много мнимых участников боевых действий, которые надеются на карьерный рост за счет участия в СВО.

Берсаев, которого Дивнич упрекает в приставании к женщине, числится бойцом 23-й бригады «Шторм-В» и ранее был осужден за вымогательство. По мнению Подоляки, сейчас он «искупает долг перед родиной» в неподобающих местах, и это может привести к тому, что его представят как героя, несмотря на криминальное прошлое.

Подоляка выразил сожаление, что общественное восприятие конфликта отклонилось в сторону межнациональной розни, хотя это не связано с его сутью. Он предположил, что действия Берсаева могут быть признаны должностным преступлением.

17 июля Дивнич опубликовал видео драки в бассейне в Луганске, своего соперника он назвал бойцом «Ахмата» и написал, что тот «приставал к девушкам и кинулся на спортсмена в драку из-за замечания».

Ранее Апти Алаудинов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни.

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