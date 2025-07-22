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В Крыму вынесен приговор местному жителю, сотрудничавшему с украинскими спецслужбами

Прокуратура Крыма: местный житель осужден на 13 лет за сотрудничество с Киевом
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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Верховный суд республики Крым приговорил местного жителя к 13 годам заключения в колонии строгого режима за сотрудничество с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры республики.

По данным ведомства, в 2022 году мужчина в одной из социальных сетей установил контакт с представителем ГУР и заявил о своей готовности вести деятельность против России. Он собирал и передавал украинской стороне сведения о местоположении нефтебаз, объектов Минобороны РФ и дислокации войск национальной гвардии Российской Федерации в Керчи.

«Скриншоты геолокаций с выделением участков мест их нахождения он, используя один из мессенджеров, направлял представителям ГУР Украины», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд учел позицию гособвинителя и приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев.

До этого в Татарстане задержали группу хабаровских диверсантов, работавших на ВСУ.

Ранее ФСБ пресекла деятельность пособников спецслужб Украины в ДНР и Ярославле.

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