ФСБ пресекла деятельность пособников спецслужб Украины в ДНР и Ярославле

ФСБ пресекла деятельность трех пособников спецслужб Украины в ДНР, Ярославской и Липецкой областях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что задержанные были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджеры.

По информации ФСБ, в городе Харцызске ДНР задержан гражданин России, причастный к подготовке убийства одного из военнослужащих региона. Помимо этого, он передавал украинской стороне сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, а также пытался вовлечь граждан в террористическую деятельность через мессенджеры.

В Ярославле сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, которая по заданию украинских кураторов собирала самодельное взрывное устройство. Она планировала совершить подрыв на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона, уточнили в ведомстве.

Задержанные заключены под стражу. Они обвиняются по ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 (Приготовление к теракту), ч.1.1 ст. 205.1 (Вовлечение в террористическую деятельность) и ст. 275 (Государственная измена), отметили в спецслужбе.

В пресс-службе ФСБ рассказали, что, помимо этого, 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима россиянина, задержанного в 2024 году в Липецкой области. Будучи пособником украинских спецслужб, он поджег пункт сбора гуманитарной помощи для нужд российских военнослужащих в Липецкой области.

16 июля в Ярославской и Свердловской областях задержали членов кол-центров, которые собирали деньги для ВСУ.

Ранее в отношении жителя Хабаровска возбудили дело о госизмене за работу на СБУ.