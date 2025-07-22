В ЛНР после атаки дронов пострадали три человека

Трое мирных жителей Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР) пострадали из-за атаки украинских беспилотников на территорию частного дома и по гражданскому автомобилю. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В заявлении уточняется, что в числе пострадавших пожилая женщина, которая получила минно-взрывную травму у себя во дворе. Беспилотник сдетонировал на придомовой территории частного жилого дома.

Еще двоих горожан госпитализировали в больницу после удара дрона по гражданскому автомобилю, ехавшему по дороге в районе улицы Первомайская.

Днем 22 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины целенаправленно атаковали дронами – камикадзе движущийся автомобиль с мирными жителями в селе Бровничи Климовского района.

До этого пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в Голопристанском округе Херсонской области во время обстрела со стороны ВСУ пострадали три человека.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль.