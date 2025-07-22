На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР после атаки дронов пострадали три человека

Трое мирных жителей Лисичанска в ЛНР пострадали из-за атаки украинских дронов
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Трое мирных жителей Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР) пострадали из-за атаки украинских беспилотников на территорию частного дома и по гражданскому автомобилю. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В заявлении уточняется, что в числе пострадавших пожилая женщина, которая получила минно-взрывную травму у себя во дворе. Беспилотник сдетонировал на придомовой территории частного жилого дома.

Еще двоих горожан госпитализировали в больницу после удара дрона по гражданскому автомобилю, ехавшему по дороге в районе улицы Первомайская.

Днем 22 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины целенаправленно атаковали дронами – камикадзе движущийся автомобиль с мирными жителями в селе Бровничи Климовского района.

До этого пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в Голопристанском округе Херсонской области во время обстрела со стороны ВСУ пострадали три человека.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами