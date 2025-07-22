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Три человека пострадали при атаке ВСУ в Херсонской области

Василенко: на Херсонщине ранены три человека при обстреле со стороны ВСУ
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FotograFFF/Shutterstock

В Голопристанском округе Херсонской области во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«Сегодня в 06:00 мск в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа в результате обстрела легкового автомобиля пострадал мужчина 1968 года рождения и женщины 1987 и 1970 годов рождения», — заявил он.

По словам Василенко, пострадавших направили в Голопристанскую ЦРБ с осколочными ранениями.

До этого двое пожарных пострадали при атаке украинского беспилотника в Донецкой народной республике (ДНР). Утром 22 июля пожарные ликвидировали возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Петровском районе Донецка. В этот момент огнеборцев атаковал украинский дрон. В результате старшего пожарного и водителя госпитализировали, предварительный диагноз — акубаротравма.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль.

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