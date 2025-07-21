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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадала женщина

Гладков: женщина пострадала при ударе FPV-дрона ВСУ по машине в Ракитном
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Reuters

В Ракитянском районе Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль мирного жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел на участке трассы между населенными пунктами Ракитное и Бобрава. В результате удара пострадала мирная жительница.

По информации главы региона, бойцы подразделения «Орлан» оперативно доставили пострадавшую с предварительным диагнозом минно-взрывная травма и сотрясение мозга в Ракитянскую центральную районную больницу. Позднее ее направят в городскую больницу №2 Белгорода для более детального обследования. Транспортное средство было полностью уничтожено в результате возгорания.

Этим же утром Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что два населенных пункта региона подверглись атакам украинских беспилотников. В результате пострадали два мирных жителя.

По его данным, в районе села Щетиновка Белгородского района дрон атаковал грузовик «Газель». Пострадал водитель — у него тяжелое ранение головы и перелом ноги. Во втором случае дроны атаковали село Тогобиевка Валуйского округа. Беспилотник попал в частный дом, ранив женщину.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

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