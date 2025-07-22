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Шмыгаль назвал сумму, которую Украина хочет получить от союзников на оборону

Шмыгаль: Украина в следующем году хочет получить от Запада $60 млрд на оборону
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Andrii Nesterenko/Reuters

Украина ведет переговоры с членами Евросоюза и НАТО, чтобы в следующем году получить от союзников $60 млрд на оборону. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«В следующем году потребуется не менее $120 млрд на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников», — написал он.

До этого Шмыгаль также заявлял, что Киеву требуется $6 млрд, чтобы покрыть дефицит бюджета при закупках вооружений в 2025 году. По его словам, эти деньги позволят Украине произвести больше FPV-дронов, чтобы удерживать линию фронта, а также больше беспилотников-перехватчиков. Кроме того, Киев хочет закупить больше дальнобойных вооружений, чтобы наносить удары вглубь России, добавил министр.

На нехватку финансирования и поставок вооружений со стороны союзников ранее жаловался президент Украины Владимир Зеленский. Он посетовал, что из-за этого Киеву приходится покупать все больше оружия за свой счет. Украинский лидер отметил, что это касается артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны (ПВО) и прочего.

Зеленский заявил, что на уровне минобороны Украины постоянно ведутся разговоры с другими странами по поводу увеличения поставок. Он подчеркнул, что все чаще Украине предлагают «не бесплатные варианты» оружия.

Ранее в Раде раскрыли, на что Зеленский тратит миллионы военной помощи.

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