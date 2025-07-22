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В Минобороны рассказали, сколько дронов ВСУ уничтожили за ночь над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 35 украинских беспилотников
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 35 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ночь. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, девять из них уничтожили над территорией Брянской области, семь — над Ростовской, шесть — над Калужской, три — над территорией Самарской области.

Кроме того, по три дрона сбили над территорией Московского региона и Тульской области. Еще два БПЛА ликвидировали над Белгородской областью и по одному над Курской областью и Черным морем.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что утром 22 июля была пресечена попытка атаки на промышленный объект в регионе. По его словам, несколько дронов были уничтожены. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал и разрушений не зафиксировано.

До этого член комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров призвал ввести штрафы за съемку беспилотников во всех регионах страны, которые подвергаются атакам. Он подчеркнул, что в настоящее время единого запрета в России на съемку дронов не существует.

Ранее в сети появилось видео загоревшегося после падения обломков БПЛА дома в Подмосковье.

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Атаки БПЛА на Россию
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