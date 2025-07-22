В Самарской области БПЛА сбили над промышленным предприятием

Федорищев: БПЛА сбиты над промышленным предприятием в Самарской области

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что утром 22 июля была пресечена попытка атаки на промышленный объект в регионе. Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены, написал чиновник в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на территории нашего региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении губернатора.

Федорищев отметил, что в результате атаки никто не пострадал и разрушений не зафиксировано.

В целях обеспечения безопасности в области были введены временные ограничения на использование мобильного интернета.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что после перехвата украинских беспилотников в регионе произошли пожары. Он уточнил, что в ночь на 22 июля российские военные успешно отразили воздушную атаку, сбив беспилотные летательные аппараты над Ростовом-на-Дону, Миллерово, Донецком и Азовским районом.

Ранее в сети появилось видео загоревшегося после падения обломков БПЛА дома в Подмосковье.