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Минобороны РФ предложило увеличить оклады военнослужащим на 7,6%

Минобороны: следует поднять оклады военным не на 4,5%, а на 7,6%
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Станислав Красильников/РИА Новости

В 2025 году оклады российским военнослужащим следует увеличить не на 4,5%, а на 7,6%. Об этом говорится в подготовленном министерством обороны проекте постановления правительства РФ, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В пояснительной записке к проекту постановления предлагается повысить с 1 октября 2025 года оклады российским военным в 1,076 раза вместо ранее установленного размера в 1,045 раза. Предложение касается окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, которые проходят службу по контракту и по призыву.

Кроме того, оклады должны быть повышены не только военнослужащим, но и другим силовикам: росгвардейцам, полицейским, сотрудникам ФСИН, судебным приставам, пожарным, таможенникам, фельдъегерям.

7 июня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении повышенных окладов для судей военных судов, которые находятся за пределами страны.

Ранее сообщалось, что российским военным повысят оклады с октября.

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