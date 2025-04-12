Военных и сотрудников госслужб ждет рост зарплат к октябрю

Военным и некоторым категориям госслужащих поднимут оклады на 4,5% к октябрю

Военнослужащим и некоторым категориям российских государственных служащих поднимут оклады на 4,5% к октябрю 2025 года. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — сообщается в документе.

Кроме военнослужащих, оклады будут подняты сотрудникам МВД, сотрудникам органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы , таможенных органов и руководству федеральной фельдъегерской связи.

До этого, по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru сообщили, что средняя предлагаемая россиянам зарплата по итогам марта 2025 года составила 74,9 тыс. рублей (+9,9 тыс. рублей за год и +1,3 тыс. рублей в феврале).

Ранее стало известно, сколько россиян согласны получать зарплату в конверте.