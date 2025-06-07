В российских военных судах за границей ввели повышенные оклады

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении повышенных окладов для судей военных судов, которые находятся за пределами страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О статусе судей в РФ». Он предполагает повышение оклада работающих за границей судей военных судов на 50%. При этом размеры выходного пособия, ежемесячного денежного содержания по инвалидности и ряда других выплат для таких судей определяются без учета повышения.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, работа в военных судах в других странах сопряжена с некоторыми сложностями. В частности, специалисты могут столкнуться с трудностями при обустройстве своих семей и получении медицинской помощи. В связи с этим авторы закона пришли к выводу, что уровень социальной защищенности российских судей за границей должен быть выше по сравнению с их коллегами в РФ.

В настоящее время за пределами РФ дислоцируется пять российских военных судов. Они расположены на территории Казахстана, Армении, Молдавии и Таджикистана.

Ранее Путин призвал совершенствовать правосудие в России.