На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российских военных судах за границей ввели повышенные оклады

Путин подписал закон о повышенных окладах в военных судах РФ за границей
close
Depositphotos

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении повышенных окладов для судей военных судов, которые находятся за пределами страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О статусе судей в РФ». Он предполагает повышение оклада работающих за границей судей военных судов на 50%. При этом размеры выходного пособия, ежемесячного денежного содержания по инвалидности и ряда других выплат для таких судей определяются без учета повышения.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, работа в военных судах в других странах сопряжена с некоторыми сложностями. В частности, специалисты могут столкнуться с трудностями при обустройстве своих семей и получении медицинской помощи. В связи с этим авторы закона пришли к выводу, что уровень социальной защищенности российских судей за границей должен быть выше по сравнению с их коллегами в РФ.

В настоящее время за пределами РФ дислоцируется пять российских военных судов. Они расположены на территории Казахстана, Армении, Молдавии и Таджикистана.

Ранее Путин призвал совершенствовать правосудие в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами