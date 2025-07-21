Силы ПВО сбили над российскими регионами 25 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с 16:00 до 22:00 мск сбили над территорией страны 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

12 из них было уничтожено в Ростовской, 8 — в Брянской, 2 — в Калужской областях, 2 — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на столицу, и один — в Крыму.

21 июля сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны с 12:20 до 15:00 мск перехватили и уничтожили 19 украинских дронов самолетного типа в небе над регионами РФ. Больше всего целей — шесть — сбили в Брянской области. Еще пять дронов ликвидировали в столичном регионе, один из них летел непосредственно в сторону Москвы. В Орловской области нейтрализовали четыре БПЛА, в Калужской и Смоленской областях — по два.

В этот же день стало известно, что в подмосковной Ивантеевке после падения обломков беспилотного летательного аппарата загорелся частный дом.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за сутки уничтожили почти 400 украинских дронов.