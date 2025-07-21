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Российские средства ПВО за сутки уничтожили почти 400 украинских дронов

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки сбили 397 украинских беспилотников
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили и уничтожили один снаряд от реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и 397 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <...> 71 463 беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении.

21 июля в Минобороны РФ рассказали, что системы ПВО за ночь сбили 74 украинских БПЛА над российскими регионами. Наибольшее число целей — 23 — ликвидировали в столичном регионе. В Курской области нейтрализовали еще 14 дронов, в Ростовской области — 12, в Калужской и Брянской областях — по 10. Четыре беспилотника уничтожили в Тульской области и один — в Липецкой области.

В период с 8:30 до 12:00 мск в регионах РФ перехватили еще 14 БПЛА. В Калужской области нейтрализовали восемь дронов, в Орловской и Тульской областях — два. Еще два летательных аппарата ликвидировали в Брянской области.

Ранее в Курской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадали два человека.

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