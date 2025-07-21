ВС РФ ночью атаковали Украину рекордным количеством дронов и ракет

Вооруженные силы (ВС) России ночью атаковали Украину рекордным количеством дронов и ракет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов канала, главными целями бойцов армии РФ стали военные объекты, аэродромы, объекты энергетики, пункты временной дислокации (ПВД) и учебные центры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары наносились в том числе ракетами Х-101, «Искандер» и «Кинжал», а также беспилотниками «Герань».

Уточняется, что в Киеве минувшей ночью были зафиксированы удары сразу в пяти районах. Целью российских военных стал военный завод «Артем», где производят авиационные ракеты и оборудование для ВВС, а также аэродром Жуляны.

В Ивано-Франковске были уничтожены самолеты, техника и ангары с западной техникой на аэродроме ВСУ. В Киевской, Хмельницкой и Николаевской областях дроны ВС РФ продолжают разведку в поиске новых целей. По предварительной информации, поражены объекты энергетики и логистики.

Взрывы этой ночью гремели не только в Киеве и окрестностях города, но и в Харьковской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Полтавской, Ровенской и других областях, уточнили в Mash.

21 июня в Минобороны России подтвердили информацию о групповом ударе ВС РФ, нанесенном по территории Украины минувшей ночью. В ведомстве уточнили, что атаке подверглись предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и военные аэродромы. В МО подчеркнули, что все цели были достигнуты, а объекты уничтожены.

Ранее российские войска ликвидировали целый взвод ВСУ в Днепропетровской области.