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Появились кадры с последствиями ночного удара дронов по Киеву

В сети появилось видео со столбами дыма в Киеве после ночной атаки «Гераней»
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В сети появилось видео с последствиями ночного удара дронов «Герань» по Киеву. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».

«Судя по количеству прилетов, с перехватом дронов до сих пор существенные сложности», — говорится в сообщении.

На видео можно заметить несколько столбов дыма над зданиями украинской столицы.

21 июня в Минобороны России подтвердили информацию о групповом ударе ВС РФ, нанесенном по территории Украины минувшей ночью. В ведомстве уточнили, что атаке подверглись предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и военные аэродромы. В МО подчеркнули, что все цели были достигнуты, а объекты уничтожены.

По данным Mash, для ночной атаки ВС РФ использовали рекордное количество дронов и ракет. Уточнялось, что в Киеве минувшей ночью были зафиксированы удары сразу в пяти районах. Целью российских военных стал военный завод «Артем», где производят авиационные ракеты и оборудование для ВВС, а также аэродром Жуляны.

Ранее в Европе определили срок обвала фронта на Украине.

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