«Это не возмездие»: эксперт об ударах ВС РФ по объектам на Украине

Военэксперт Шаландин: РФ больше не отвечает на атаки ВСУ ударами возмездия

Вооруженные силы (ВС) России больше не отвечают на атаки Киева ударами возмездия, а действуют по четкому плану. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт, офицер запаса Олег Шаландин, комментируя ночную атаку ВС РФ на украинские объекты.

Он подчеркнул, что каждый удар России является плановой операцией с точными целями.

«Мы били в основном по той инфраструктуре, которая обеспечивает деятельность ВСУ. Ремонтно-восстановительные заводы, предприятия по производству БПЛА. Далее аэродромы. ТЦК, не будем сбрасывать их тоже со счетов, потому что это тоже военная инфраструктура», — отметил эксперт.

Он добавил, что цель российского командования — парализовать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на всех уровнях — от производства оружия до мобилизации.

Как сообщает Telegram-канал Mash, российские военные ночью атаковали Украину рекордным количеством дронов и ракет.

По данным журналистов, главными целями ВС РФ стали военные объекты, аэродромы, объекты энергетики, пункты временной дислокации (ПВД) и учебные центры ВСУ. Удары наносились в том числе ракетами Х-101, «Искандер» и «Кинжал», а также беспилотниками «Герань».

Ранее ВС РФ уничтожили пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО.