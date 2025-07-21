ТАСС: фейк о потерях РФ в Кондратовке нужен для оправдания «мясных штурмов» ВСУ

Украинский фейк о колоссальных потерях российских войск при штурме Кондратовки в Сумской области нужен для оправдания «мясных штурмов» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

«Вражеские ресурсы активно тиражируют информацию о «колоссальных потерях» наших войск в боях за небольшое село Кондратовку. В реальности враг пытается таким образом оправдать собственные «мясные штурмы» и сотни пропавших без вести насильно мобилизованных украинцев из состава 225-го отдельного штурмового полка», — объяснил источник.

До этого в российских силовых структурах заявили, что украинские войска понесли большие потери в неудачных попытках вернуть населенный пункт Кондратовка в Сумской области. Уточняется, что на фоне снижения западной поддержки и требований президента Украины Владимира Зеленского восстановить контроль над утраченными позициями, ВСУ предприняли несколько штурмов села. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинские войска так и не смогли закрепиться в Кондратовке.

13 июля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России прорвались в Мирополье в Сумской области, наступая на Сумы. Кроме того, российские военные взяли большую часть Александрии. Активные бои продолжались в районе Юнаковки и Кондратовки.

Ранее стало известно о массированном ударе ВС РФ по Сумской области.