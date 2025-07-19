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В силовых структурах рассказали о потерях ВСУ в попытках вернуть Кондратовку

РИА Новости: ВСУ понесли большие потери в боях за Кондратовку
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В российских силовых структурах заявили РИА Новости, что украинские войска понесли большие потери в неудачных попытках вернуть населенный пункт Кондратовка в Сумской области.

По словам собеседника агентства, на фоне снижения западной поддержки и требований президента Украины Владимира Зеленского восстановить контроль над утраченными позициями, украинские войска предприняли несколько штурмов села Кондратовка в Сумской области. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, Вооруженные силы Украины так и не смогли закрепиться в населенном пункте.

Накануне в силовых структурах РФ сообщили, что командование украинской армии перебросило в Сумскую область новое спецподразделение главного управления разведки министерства обороны Украины Ринос груп» (Rhinos Group), имеющее на вооружении наземные роботизированные комплексы.

13 июля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что ВС России прорвались в Мирополье в Сумской области, наступая на Сумы. Кроме того, российские военные взяли большую часть Александрии. Активные бои продолжаются в районе Юнаковки и Кондратовки.

Ранее стало известно о больших потерях одной из бригад ВСУ в Сумской области.

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