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Зеленский потребовал увеличить долю украинского оружия в ВСУ

Зеленский поручил Шмыгалю нарастить долю украинского оружия в ВСУ до 50%
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Brian Snyder/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский поставил перед новым министром обороны Денисом Шмыгалем несколько задач. Об этом пишет «РБК-Украина».

По информации журналистов, одно из поручений — повысить долю производимого в стране оружия в Вооруженных силах Украины (ВСУ) до 50%. Эта задача должна быть выполнена в течение шести месяцев.

«Среди топ-приоритетов — подготовка операторов дронов-перехватчиков, поддержка всей инфраструктуры», — отмечается в списке поручений.

Также глава государства потребовал принять меры для полного обеспечения воздушных сил и всех подразделений противовоздушной обороны ВСУ.

17 июля Верховная рада Украины назначила Шмыгаля министром обороны. Во время своего первого выступления в парламенте в качестве главы военного ведомства он пообещал увеличить производство оружия до 40–50%, а также обеспечить всех военнослужащих.

За день до этого Зеленский сообщил, что на территории Украины производится 40% оружия, используемого армией страны в ходе конфликта с РФ. Остальные вооружения, применяемые ВСУ, производятся за границей.

Ранее на Украине пожаловались на недостаток средств на производство минометов.

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