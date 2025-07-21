Военблогер рассказал об ударах ВС РФ по критической инфраструктуре Украины

Рожин: российские войска нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве

Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Борис Рожин.

По его словам, военнослужащие страны провели масштабную воздушную операцию.

«Российские войска нанесли серию ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и базам хранения вооружений», — говорится в заявлении.

Рожин уточнил, что ВС РФ с помощью беспилотников «Герань-2» поразили два критически важных предприятия в Киеве. Речь идет о «Киевском радиозаводе» и «Государственном Киевском конструкторском бюро «Артем».

21 июля Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска ночью атаковали объекты на территории Украины с применением рекордного количества дронов и ракет. ВС РФ били по военным объектам, аэродромам и объектам энергетики с помощью беспилотников «Герань» и ракет «Искандер», Х-101, «Кинжал».

Комментируя ситуацию, депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что в Киеве был поврежден цех сборки дронов. Речь идет об объекте, который на прошлой неделе посетил специальный посланник президента США Кит Келлог.

Ранее в сети появились кадры с последствиями ночного удара дронов по Киеву.