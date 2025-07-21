ВСУ атаковали хлебовозку в Херсонской области с помощью дрона

В Херсонской области украинский беспилотник атаковал автомобиль, доставлявший хлебобулочные изделия. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

По данным местных властей, удар был нанесен в городе Таврийск. В результате атаки сгорели частный дом и автомобиль «ВАЗ-2106», использовавшийся для развоза хлеба. Однако водитель успел покинуть машину и не пострадал.

Этим же утром в Ракитянском районе Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль мирного жителя. Инцидент произошел на участке трассы между населенными пунктами Ракитное и Бобрава. В результате удара пострадала мирная жительница.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что два населенных пункта региона подверглись атакам украинских беспилотников. В результате пострадали два мирных жителя.

Ранее три беспилотника ВСУ атаковали машину ведущего шоу «Крупнокалиберный переполох».