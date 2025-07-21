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Три дрона ВСУ атаковали авто ведущего шоу «Крупнокалиберный переполох»

ТАСС: машину блогера Алексея Смирнова атаковали дроны ВСУ в зоне СВО
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Алексей Смирнов/VK

Машину российского видеоблогера Алексея Смирнова, ведущего YouTube-шоу «Крупнокалиберный переполох», атаковали сразу три украинских дрона-камикадзе в зоне специальной военной операции. Об этом он сообщил аТАСС.

По словам Смирнова, инцидент произошел в зоне боевых действий. Он отметил, что вместе с коллегами успел покинуть транспорт до удара, в результате атаки никто не пострадал.

Смирнов с 2020 года ведет авторское шоу на YouTube и возглавляет гуманитарный батальон «Ангел», оказывающий помощь мирному населению в зоне конфликта.

Этим же утром в Ракитянском районе Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль мирного жителя. Инцидент произошел на участке трассы между населенными пунктами Ракитное и Бобрава. В результате удара пострадала мирная жительница.

Этим же утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что два населенных пункта региона подверглись атакам украинских беспилотников. В результате пострадали два мирных жителя.

Ранее военкор рассказал подробности о дронах ВСУ, атаковавших Белгород.

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