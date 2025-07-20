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Беспилотник атаковал автомобиль в Курской области

Хинштейн: два человека пострадали при атаке БПЛА на машину в Курской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Два человека пострадали в результате атаки дрона на гражданский автомобиль в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате атаки были ранены двое молодых людей 20-ти и 22-х лет, у них осколочные ранения рук и ног. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести.

Хинштейн подчеркнул, что пострадавших доставили в Курскую областную больницу.

До этого губернатор заявил, что украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по движущемуся мотоциклу в селе Ломакино в Рыльском районе Курской области.

20 июля министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над регионами страны сбили 93 украинских БПЛА. Атаки отражали с 23:30 до 7:00 мск.

В Брянской области уничтожили 38 дронов, в столичном регионе — 19, в Калужской области — 11, в Тульской области — восемь. Еще пять беспилотников перехватили в воздушном пространстве Орловской области, три — над акваторией Черного моря, два — в Курской области, по одному — в Рязанской и Белгородской областях.

Ранее в сети появилось видео уничтожения дрона в небе над Московской областью.

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Атаки БПЛА на Россию
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