Минобороны сообщило о новых атаках беспилотников на регионы России

В период с 08:3 до 12:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что восемь дронов сбили над Калужской областью, по два — над Брянской, Тульской и Орловской областями.

В период с 23:20 мск 20 июля до 07:00 мск 21 июля российские военные уничтожили 74 беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на железнодорожном вокзале в поселке Каменоломни.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее пролетевший под Москвой тяжелый украинский дрон «Лютый» сняли на видео.