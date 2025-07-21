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Минобороны сообщило о новых атаках беспилотников на регионы России

МО: силы ПВО уничтожили 14 украинских дронов над четырьмя регионами России
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В период с 08:3 до 12:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что восемь дронов сбили над Калужской областью, по два — над Брянской, Тульской и Орловской областями.

В период с 23:20 мск 20 июля до 07:00 мск 21 июля российские военные уничтожили 74 беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на железнодорожном вокзале в поселке Каменоломни.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее пролетевший под Москвой тяжелый украинский дрон «Лютый» сняли на видео.

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Атаки БПЛА на Россию
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