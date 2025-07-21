Польша купит долю в компании, отслеживавшей перемещения российских войск

FT: Польша собирается купить долю в компании, отслеживавшей ВС РФ на Украине

Власти Польши намерены купить долю в финской спутниковой компании Iceye, технологии которой использовались для отслеживания передвижений Вооруженных сил РФ на Украине. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT), сославшись на главу компании Рафала Моджевского.

«Польша находится на завершающей стадии переговоров о приобретении акций Iceye», — говорится в статье.

Деньги, которые Варшава вложит в компанию, будут направлены через государственный банк развития. По информации журналистов, эта сделка станет продолжением достигнутых в мае договоренностей о закупке шести спутников для министерства обороны Польши.

Польские представители отказались как-либо комментировать происходящее.

17 июля главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что РФ и КНР могут начать войну против стран — членов блока в 2027 году.

Позже это высказывание прокомментировал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он счел слова Гринкевича «сигналом» и подтверждением актуальности «вопроса безопасности». Чиновник подчеркнул, что сейчас настали самые опасные времена с момента окончания Второй мировой войны.

Ранее в Варшаве возмутились из-за удара российских войск по польскому заводу на Украине.