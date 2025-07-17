МИД Польши возмутился из-за удара по польскому заводу на территории Украины

В Виннице на Украине в результате удара российских войск пострадал завод польской компании Barlinek Group, который занимается производством деревянных напольных покрытий. Это вызвало реакцию со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, передает Telegram-канал «Два майора».

«Российские беспилотные летательные аппараты атаковали завод Barlinek Group в Виннице. Директор предприятия сообщил мне, что это была целенаправленная атака. На месте происшествия работают украинские службы, включая наше консульство», — сказал он.

По словам руководства завода, ущерб значительный, запуск производства теперь возможен не ранее чем через полгода.

До этого власти Винницы призвали жителей плотно закрыть окна и не покидать дома без надобности.

По данным властей, минувшей ночью город подвергся «самой масштабной атаке». Было зафиксировано около 20 прилетов, после которых небо оказалось затянуто черным дымом. На попавших под удар Вооруженных сил РФ объектах до сих пор идет тушение пожаров. Власти посоветовали горожанам «плотно закрыть окна и не выходить на улицу без надобности».

Ранее Зеленский попросил у США оружие для удара по Москве.