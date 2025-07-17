На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Польши возмутился из-за удара по польскому заводу на территории Украины

Сикорский возмутился из-за удара ВС России по польскому заводу в Виннице
true
true
true
close
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Виннице на Украине в результате удара российских войск пострадал завод польской компании Barlinek Group, который занимается производством деревянных напольных покрытий. Это вызвало реакцию со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского, передает Telegram-канал «Два майора».

«Российские беспилотные летательные аппараты атаковали завод Barlinek Group в Виннице. Директор предприятия сообщил мне, что это была целенаправленная атака. На месте происшествия работают украинские службы, включая наше консульство», — сказал он.

По словам руководства завода, ущерб значительный, запуск производства теперь возможен не ранее чем через полгода.

До этого власти Винницы призвали жителей плотно закрыть окна и не покидать дома без надобности.

По данным властей, минувшей ночью город подвергся «самой масштабной атаке». Было зафиксировано около 20 прилетов, после которых небо оказалось затянуто черным дымом. На попавших под удар Вооруженных сил РФ объектах до сих пор идет тушение пожаров. Власти посоветовали горожанам «плотно закрыть окна и не выходить на улицу без надобности».

Ранее Зеленский попросил у США оружие для удара по Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами