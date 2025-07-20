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В Польше поддержали заявление генерала НАТО о возможной войне с Россией в 2027 году

Глава МО Польши Косиняк-Камыш поддержал слова Гринкевича о войне с РФ в 2027 году
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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш счел слова главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексуса Гринкевича о возможной войне с Россией и Китаем в 2027 году «сигналом» и подтверждением актуальности «вопроса безопасности». Об этом он написал на странице в соцсети Х.

«Мы живем в самые опасные времена со времен окончания Второй мировой войны, и наша общая задача — обеспечить нашу безопасность на трех столпах: сильном обществе, сильной армии и крепких союзах», — написал Косиняк-Камыш.

До этого Гринкевич заявил, что Китай и Россия могут начать войну против стран-членов альянса в 2027 году.

По словам военного, Китай, по всей вероятности, заблаговременно согласует свои действия с Россией перед началом операции в районе Тайваня. Гринкевич добавил, что Североатлантический альянс должен быть готов к таким последствиям и иметь в арсенале все необходимые ресурсы.

Ранее в НАТО пригрозили стереть с лица земли Калининградскую область.

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