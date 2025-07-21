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Силы ПВО в Киеве не могут сбивать БПЛА из-за непогоды

«РВ»: силы ПВО Киева не смогли отразить атаку беспилотников из-за непогоды
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Efrem Lukatsky/AP

Средства противовоздушной обороны не смогли перехватить беспилотники во время атаки на Киев из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Низкая видимость и осадки помешали работе украинских систем ПВО. Атака проводилась с применением БПЛА типа «Герань-2», при этом в Дарницком районе столицы зафиксировано возгорание крыши нежилого здания. Одновременно ракетоносцы Ту-95МС вышли на рубежи пуска крылатых ракет.

В ночь на 21 июля сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по объекту в Ирпене Киевской области.

20 июля Вооруженные силы РФ нанесли удары по объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах армии страны, и цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В операциях были задействованы расчеты ударных дронов и ракетные войска. Также боевые задачи выполняли оперативно-тактическая авиация и артиллерийские расчеты.

Ранее украинский пленный сообщил о бегстве во время учений двух офицеров ВСУ в Польшу.

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